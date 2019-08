Exposição solar sem protetor só durante 20 minutos

A exposição solar é uma atividade fundamental para que uma pessoa consiga produzir vitamina D - indispensável para a absorção intestinal do cálcio, assim como para o crescimento ósseo. Os protetores solares servem, no entanto, como barreiras à radiação, limitando a produção da vitamina. Os especialistas aconselham, por isso, uma exposição entre 15 a 20 minutos diários, sem qualquer loção de proteção na pele."Temos de ter atenção ao equilíbrio, não nos podemos esquecer dos efeitos nocivos do excesso de exposição à radiação ultravioleta e, por isso, esta exposição deve ser feita de forma diária, mas durante pouco tempo", explica aoã Mariana Alves, médica formada em medicina estética, alertando para a necessidade de colocar protetor solar "logo após os 15 a 20 minutos de exposição". A recomendação estende-se aos dias em que o céu está nublado."Os raios UVA e UVB têm a capacidade de atravessar as nuvens e, portanto, mesmo num dia nublado, é possível que a pele fique escaldada", esclarece Mariana Alves.Escaldões, manchas na pele, envelhecimento precoce, cancro da pele, cataratas e até cegueira são apenas algumas das consequências do excesso de exposição solar. Há ainda estudos que relacionam a falta desta vitamina com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, osteoporose e diabetes.Há três tipos de raios ultravioleta: UVA, UVB e UVC. Os dois primeiros são os mais perigosos: causam queimaduras e podem atingir camadas profundas da pele. Atualmente quase todas as loções de proteção garantem o bloqueio destes dois tipos de radiação, mas os raios ultravioleta podem ser parcialmente refletidos em algumas superfícies."Devemos levar em conta este aspeto e redobrar a atenção quando estamos próximos à água e à areia", acrescenta a médica. A par da exposição solar, há também alimentos que ajudam na produção da vitamina: óleo de fígado de bacalhau, sardinha grelhada, corvina cozida e salmão grelhado são alguns exemplos.- Há sintomas quando os raios ultravioleta penetram a pele?- Sim, notamos imediatamente um aumento da temperatura da pele devido à vasodilatação, sendo que passados alguns minutos depois pode aparecer um ligeiro eritema.- Como é que se pode saber se já apanhámos sol o suficiente?- Quando há vermelhidão na pele. Porém, pessoas de pele morena não mostram este efeito imediatamente. Nestes casos deve-se ficar atento ao tempo de exposição, evitando exposições superiores a 40 minutos.- As pessoas de cabelo ruivo são particularmente sensíveis à radiação ultravioleta?- As pessoas de pele clara e cabelo ruivo têm menos capacidade de produzir melanina e, por isso, têm mais propensão de sofrer os efeitos nocivos desta radiação.