Fábrica na Trofa tem 19 trabalhadores infetados com coronavírus

Há 19 trabalhadores com Covid-19 na fábrica da Preh, na Trofa, confirma ao CM António Lima, um dos gerentes da empresa.

Dos testes realizados, 65 deram negativo e aguardam-se resultados de mais testes.

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Transformadora esteve esta tarde à porta da empresa, referindo a "ausência de respostas céleres que garantam a saúde e o bem-estar". Cerca de 90 trabalhadores já tinham ido para casa, em isolamento, e hoje, mais 100 foram para casa por determinação da DGS", disse ao CM o sindicalista Tiago Oliveira.

"Estamos em permanente contacto com o delegado de saúde e já tomámos todas as medidas preventivas em consonância com o delegado de saúde", afirmou o gerente António Lima.