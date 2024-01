Salvatore Micalef apresenta-se como bispo, mas o Vaticano não o reconhece como tal. Volta neste fim de semana a Fátima para mais um retiro denominado de cura e libertação, com exorcismos. O retiro decorre num hotel, a poucos metros do santuário. Quem organiza é Francisco Marques, um jovem português que se apresenta como amigo do Papa Francisco.









