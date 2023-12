Uma família do Montijo foi esta terça-feira despejada, por ordem do tribunal, da casa onde viviam há mais de 30 anos, no Complexo Desportivo do Juventude Sarilhense, a troco de serviços de limpeza e lavagem da roupa dos jogadores, entre outros. “Estamos agora ao frio e à chuva. Estou na mais completa miséria. Vou ter o pior Natal da minha vida”, conta Alda Marques, de 58 anos, com lágrimas no rosto.Juntamente com o irmão José, 67 anos, que sofre de tuberculose, e o filho André, de 35, com deficiência, vê-se agora na situação de sem-abrigo. Queixa-se da direção do clube, que há cinco anos dispensou os seus serviços, e “cortou água e luz”.