Famílias com menos rendimentos aderem à reutilização de manuais escolares

Empresa de troca de livros adapta sistema a famílias com poucas competências digitais.

Por Lusa | 09:28

As famílias com menores rendimentos estão a ter este ano um maior acesso à reutilização de manuais escolares usados, após a empresa 'Book in Loop', com sede em Coimbra, ter facilitado o processo, foi este domingo anunciado.

"Nós ['Book in Loop'], o ano passado, sentimos que estávamos a chegar realmente a um público cada vez maior, mas eram sobretudo famílias de classe média, classe média-alta, e, portanto, este ano tomámos algumas medidas para tentar chegar às famílias em que o nosso serviço também pode ter mais impacto", disse este domingo à agência Lusa João Bernardo Parreira, cofundador da empresa de reutilização de manuais escolares.

Para facilitar o acesso, a empresa permitiu que todas as ações relacionadas com o processo possam ser feitas por telefone, "para que as famílias que tenham menos competências digitais para utilizar a plataforma possam, na mesma, aceder tanto à venda, como à compra de manuais com um custo mais reduzido".