Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faro em risco máximo de incêndio. Há outros 16 concelhos em alerta

As previsões para os próximos dias indicam vento moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas.

Por Lusa | 12:08

Os concelhos de Castro Marim, Alcoutim e Tavira, em Faro, estão este sábado em risco máximo de incêndio e outros 16 concelhos do centro e sul em risco muito elevado, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).



No Algarve, em risco "muito elevado" de incêndio estão ainda os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Loulé e São Brás de Alportel.



Em risco "muito elevado" estão também os concelhos de Almodôvar e Mértola (Beja), de Marvão, Gavião e Nisa (Portalegre), Vila Nova da Barquinha, Abrantes e Mação (Santarém) e Vila de Rei, Vila Velha de Rodão e Proença-a-Nova (Castelo Branco).



O restante território nacional apresenta risco moderado a elevado de incêndio, à exceção da generalidade dos concelhos do litoral norte, que apresentam um risco reduzido.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre "reduzido" e "máximo".



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou na sexta-feira para risco de incêndio muito elevado a máximo no distrito de Faro e em concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja.



A previsão, diz a ANPC, é que as condições climatéricas se agravem na segunda-feira, em termos de índices de risco de incêndio, no interior norte e centro, em especial na região de Trás-os-Montes e nos distritos de Guarda e Castelo Branco.



A ANPC recorda que não é permitido, nomeadamente, fazer fogueiras, utilizar equipamentos de queima e de combustão, queimar matos, lançar foguetes, fumar ou fazer qualquer lume em espaços florestais.



As previsões para os próximos dias indicam vento moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas, com diminuição da intensidade a partir de domingo, e temperaturas máximas entre os 30 e os 35 graus celsius no interior e entre os 24 e os 26 no litoral. Este sábado e na segunda-feira prevê-se uma ligeira subida das temperaturas.