Fenprof entrega proposta para vincular professores

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) entregou esta segunda-feira no Ministério da Educação uma proposta negocial para a vinculação dos professores de Ensino Artístico Especializado nas áreas das Artes Visuais e dos Audiovisuais.





A proposta surge na sequência da publicação de uma lei da Assembleia da República que que obriga o Governo à abertura de um concurso de vinculação extraordinária destes docentes e de um processo negocial para a aprovação de um regime específico de seleção e recrutamento.



É precisamente esse processo negocial que a estrutura sindical pretende acelerar com a entrega da nova proposta, que abrange os cerca de 40 professores das áreas das Artes Visuais e dos Audiovisuais das escolas António Arroio, em Lisboa, e Soares dos Reis, no Porto, as únicas públicas com formação nesta área.



A proposta da Fenprof prevê ainda uma norma que fixe as condições necessárias para que, no futuro, docentes dessas áreas possam entrar nos quadros.