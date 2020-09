Festas de Natal e Fim do Ano na Madeira vão acontecer com adaptações à pandemia da Covid-19

O secretário do Turismo da Madeira afirmou este domingo que os concursos para as tradicionais festas de Natal e Fim de Ano na região já foram lançados, mas os programas vão ser adaptados ao contexto da pandemia da covid-19.

"Já lançámos os concursos e temos algumas surpresas reservadas relativamente a qualquer um destes grandes acontecimentos da tradição da Madeira na época natalícia e final do ano", declarou Eduardo Jesus à margem da cerimónia da entrega de 24 distinções de Mérito Turístico a várias pessoas e entidades da região, assinalando o Dia Munida do Turismo

O governante adiantou que, em relação a esses dois importantes eventos do cartaz turístico da Madeira, altura do ano em que a ilha registava ocupações hoteleiras perto dos 100 por cento, é necessário "promover uma série de cuidados que atendam às recomendações da autoridade de saúde".

O responsável destacou que, à semelhança do que aconteceu este ano com a Festa da Flor, cujo programa foi "reinventado", tendo o tradicional cortejo sido substituído por 51 atuações dos nove grupos, também estes eventos vão ser adaptados às circunstâncias relacionadas com as regras de segurança impostas por causa da pandemia da covid-19.

"A Festa da Flor, que termina este fim de semana, não foi igual à do ano passado, mas foi igualmente bela e deu oportunidade aos grupos de atuarem muito mais vezes, os quais estão mais contentes porque tiveram mais oportunidades de dar a ver o seu trabalho", salientou

Eduardo Jesus vincou que o importante "é nunca desistir do caminho" traçado, sendo obrigação do governo madeirense "encontrar soluções, alternativas" para estas situações.

"Não podemos ficar resignados às consequências da pandemia. Temos de obedecer às orientações da saúde, mas dentro das limitações ser capazes de inventar soluções", reforçou, apontando que "este é o espírito" para a realização das festas do Natal e Fim de Ano.

O responsável assegurou que os cartazes já estão a ser trabalhados, sendo uma das preocupações a questão da "visualização do espetáculo do fogo de artifício em diferentes espaços, facilitando que não haja concentração nos sítios tradicionais".

Aproveitou para elogiar "o comportamento exemplar em todas as manifestações" adotado pela maioria das pessoas na região, no que diz respeito ao cumprimento das regras profiláticas.

O governante insular adiantou que o programa começa no início de dezembro, estando perspetivada a realização do tradicional "mercadinho de Natal", as iluminações na cidade e arredores, além da "animação na Praça do Povo [marginal da cidade], dentro do habitual, mas com as devidas adaptações".

"O Fim do Ano será mais uma prova para ser superada para todos nós e as limitações serão compreendias", enfatizou.

Sobre a questão da ocupação hoteleira, considerou que a esta distância "qualquer apontamento de percentagem é uma mera futurologia", argumentando que, além dos condicionalismos colocados pelas questões de segurança nas viagens devido à pandemia, o "hábito" de programação também se alterou e as pessoas costumam decidir a cerca de três semanas de fazer as deslocações.

Com base nos indicadores disponíveis, referiu existir "uma boa perspetiva no que diz respeito às acessibilidades, ou seja as companhias que podem transportar pessoas, podendo a capacidade ser "melhor ocupada" e aos operadores que estão a vender a Madeira", mas, referiu que tudo está "sempre refém das confianças das pessoas".

"Isto significa que a procura está retraída por questões da confiança", disse, opinando que se as pessoas se sentirem "mais confortáveis para viajar, o movimento será melhor".

De acordo com os últimos dados revelados sábado pela autoridade regional de saúde, a Madeira regista 54 casos ativos de covid-19, reportando 211 situações confirmadas e 157 doentes recuperados.