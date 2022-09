Festival F decorre entre hoje e sábado com mais de 50 bandas e artistas

Mais de 50 artistas e bandas atuam a partir desta quinta-feira no Festival F, que regressa este ano em pleno para a 7.ª edição, com nove palcos espalhados pelo núcleo histórico de Faro.

O festival acontece esta quinta-feira, na sexta-feira e no sábado e o recinto abre sempre às 18h00 e encerra às 05h00.

Este ano, cabe a A Garota Não as honras de abrir o festival, às 19h45 no Palco Museu.

Depois, atuam Katalina, José Cid, com a Orquestra Clássica do Sul, Carol, Bárbara Bandeira, Lhast, Cláudia Pascoal, Nenny, Rita Vian, The Black Mamba, Viviane, Lon3r Johnny, Syro, Wet Bed Gang, Pedro Mafama e os DJ Wilson Honrado e Danni Gato.

Para sexta-feira, estão agendadas as atuações de Mari Segura, Cassete Pirata, Marco Rodrigues, Suricata, Agir, Rita Rocha, Matay, Irma, Milhanas, HMB, benji price, Bateu Matou, T-Rex, Richie Campbell, PAUS e Karetus.

O festival termina no sábado com Mimi Froes, Luís Trigacheiro, Leo Middea, Miguel Araújo, Beatriz Rosário, Vitão, Ivandro, Nuno Lanhoso, Jüra, Domingues, Chico da Tina, Julinho KSD, Mateus Verde, Saída de Emergência, Dino D'Santiago e os DJ Kura e Carolina Torres.

O Festival F tem ainda uma programação paralela, com tertúlias, exposições e 'stand-up comedy'.

As exposições de arte contemporânea estarão patentes na Fábrica da Cerveja e na Galeria Arco, além das mostras permanentes no Museu e na Galeria Trem.

As tertúlias acontecem diariamente nos Claustros da Sé às 21h30. "Quanto vale um meme?", "Podemos ser super adeptos sem nos tornarmos fanáticos?" e "O que é que os últimos três anos fizeram à nossa cabeça", são as questões que este ano dão mote às tertúlias.

As sessões de 'stand up comedy' irão contar com Hugo Sousa, João Pinto, Inês Coimbra e Youre Cabral, esta quinta-feira, Alexandre Santos, Duarte Pita Negrão, Dagu e André Pinheiro, na sexta-feira, e Dário Guerreiro, Juan Pereira, Madalena Malveiro e Ricardo Maria, no sábado.

A entrada no festival é gratuita para crianças até aos 12 anos. Os mais pequenos têm no recinto o espaço Fagar Kids F, que entre as 20h00 e as 00h00 tem "atividades lúdico-pedagógicas com a temática da sustentabilidade ambiental para crianças entre os 6 e os 10 anos".

O Festival F é organizado pelo Município de Faro, o Teatro Municipal de Faro, a Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Ambifaro e a produtora Sons em Trânsito.