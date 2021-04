A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) admitiu esta quinta-feira alguma demora na vacinação contra a covid-19 de 810 pessoas no Pinhal Novo, Palmela, mas apenas durante um curto período de 20 minutos.

Familiares de algumas pessoas que foram esta quinta-feira vacinadas do Pinhal Novo disseram à agência Lusa que a fila no exterior do Pavilhão Gimnodesportivo chegou a ter mais de 100 pessoas, algumas com mais de 80 anos.

Segundo disse à Lusa fonte da ARSLVT, houve de facto uma fila, mas a situação não se prolongou mais do que "20 minutos" e ficou a dever-se apenas a "dificuldades na inscrição de algumas pessoas de idade mais avançada, que por vezes é mais demorada".

"Muitas das pessoas que estavam na fila eram acompanhantes, porque os familiares convocados para a vacinação já não têm condições para se deslocar sozinhos, mas a situação foi resolvida em cerca de 20 minutos", acrescentou a fonte.

A mesma fonte referiu ainda que "só hoje, foram inoculadas com a vacina da Pfizer 810 pessoas", sublinhando o esforço dos profissionais destacados para o Centro de Vacinação instalado no Pavilhão Gimnodesportivo do Pinhal Novo, em Palmela, no distrito de Setúbal.

