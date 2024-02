A população de Ferragudo, no concelho de Lagoa, ficou esta quarta-feira agitada ao saber que uma das ruas mais conhecidas da vila tinha sido escolhida para a filmagem de algumas cenas de sexo explícito que integram um filme pornográfico recentemente lançado por uma produtora internacional.





A maioria das pessoas com quem ofalou - e que souberam da produção através do nosso jornal e da-, reagiram com bom humor. “Ferragudo é uma vila já muito conhecida internacionalmente e com este filme ainda vai ficar mais famosa”, referiram, frisando que “ninguém ficou indignado”. Tem sido “um motivo de riso”, frisaram.