Nos próximos dias deve atingir-se a marca dos 70% de população portuguesa com vacinação completa, o que permitirá avançar para uma nova fase de desconfinamento, segundo o estipulado pelo Governo.No entanto, a obrigatoriedade de uso de máscara na via pública quando não é possível cumprir o distanciamento deve manter-se até setembro. A lei da Assembleia da República que impõe esta medida está em vigor até 12 de setembro, e o primeiro plenário após as férias é apenas no dia 15.