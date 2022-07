O primeiro fim de semana de férias para muitos portugueses vai ser de calor extremo, com temperaturas acima dos 40 graus em vários locais do País. As temperaturas altas, acima da média para esta época do ano, que já começaram a sentir-se esta sexta-feira, vão continuar pelo menos até quarta-feira nas regiões do Interior, onde os termómetros deverão chegar aos 41º C em Castelo Branco, Évora e Beja. Em Reguengos de Monsaraz e Mourão, as previsões apontam para 42º C. Em Lisboa, os termómetros devem chegar aos 36º C, no Porto e em Faro aos 32º C.





No Litoral, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que as máximas baixem ligeiramente a partir de segunda-feira. Até lá, “a intensidade do vento vai estar mais fraca no Litoral, não deverá ultrapassar os 30 a 35 km/h, o que vai fazer subir as temperaturas”, explica ao CM o meteorologista Alessandro Marraccini, do IPMA. As noites terão características tropicais, mas não serão tão quentes como as registadas há duas semanas. Estão previstas temperaturas superiores a 20 graus no Interior, mas não deverão ser ultrapassados os 25O C no período noturno. No Litoral, as noites serão mais frescas, a rondar os 17º C. Já a temperatura da água do mar não deverá sofrer grandes oscilações de temperatura. “Poderá subir um pouco, mas é difícil de prever”, refere o meteorologista.

O “novo normal” na Europa



As ondas de calor na Europa, com temperaturas superiores a 40 graus por vários dias, são o “novo normal” alertou Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial. “Estas ondas de calor vão ser normais, devido às alterações climáticas”, disse.





pormenores





Para os dias mais quentes, a DGS recomenda que se aumente a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar. Deve evitar-se o consumo de bebidas alcoólicas. As refeições devem ser ligeiras, com o reforço do consumo de saladas.



Leia também Portugal sob alerta amarelo devido a onda de calor que pode atingir os 40ºC

Permanecer em casa



A exposição direta ao sol deve ser evitada, principalmente entre as 11h00 e as 17h00. Não é também recomendado atividades profissionais, desportivas e de lazer no exterior que exijam grandes esforços físicos. Maior atenção a idosos e crianças.





Mar Mediterrâneo está a escaldar



O mar Mediterrâneo ocidental vive uma “grande onda de calor marinho”. As temperaturas estão 5 graus acima do normal, o que ameaça os ecossistemas marinhos. Em julho foram observadas temperaturas de superfície entre 28 e 30º C. Recorde-se que o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, da Universidade do Porto divulgou que anteriores ondas de calor provocaram “mortalidade em massa”.