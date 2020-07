Fim do estado de calamidade à vista em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa

Há 198 surtos de Covid-19 ativos em Portugal. Deste total, 127 situam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ainda assim, a ministra da Saúde, Marta Temido, faz um balanço positivo do combate à pandemia na região, já que a taxa de incidência, nos últimos sete dias, registou uma variação positiva em três concelhos.





Também esta sexta-feira, o presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, revelou que o fim do estado de calamidade nas 19 freguesias, ou numa parte delas, “é provável, caso a situação continue a evoluir positivamente. As 19 freguesias situam-se nos concelhos de Lisboa, Amadora, Loures, Odivelas e Sintra. Confrontada sobre o fim do estado de calamidade nas freguesias mais afetadas, a titular da pasta da Saúde limitou-se a dizer que a situação do País face à pandemia é avaliada na próxima semana, em Conselho de Ministros.