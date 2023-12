Flixbus reforça operação no Natal e critica obstáculos à 'entrada' no terminal de Sete Rios

A Flixbus vai reforçar a operação durante o Natal e a passagem de ano em Portugal, com o diretor-geral ibérico da transportadora rodoviária a apontar obstáculos à 'entrada' no terminal de Sete Rios, em Lisboa.

Segundo informação enviada para transportadora rodoviária, a Flixbus reforça, "a partir desta semana e até janeiro, todas as suas linhas domésticas e internacionais a fim de responder às necessidades de mobilidade dos portugueses e dos turistas que visitam o país nesta época natalícia", sendo que, "na operação doméstica, ou seja, nas linhas nacionais, há viagens que crescem entre 33% e 56%, sendo que, globalmente, entre a operação doméstica e a internacional, o aumento é de 30%".

A Flixbus passa assim a ter, na ligação Lisboa-Porto, até 104 viagens (52 em cada sentido) durante o período de Natal e Ano Novo, o que representa um aumento homólogo de 33%, sendo que as ligações entre Lisboa e Algarve contam com uma subida de 56% face ao mesmo período de 2022, com 128 ligações (64 em cada sentido).

A transportadora deu ainda conta de um aumento de procura para a serra da Estrela e Coimbra na última semana do ano.

Em declarações à Lusa, o diretor geral ibérico, Pablo Pastega, disse que a companhia continua a crescer em Portugal e que trabalha agora com 14 parceiros locais, geralmente pequenas e médias empresas (PME).

O responsável prometeu que a transportadora irá continuar a investir, mas deu conta de alguns obstáculos, nomeadamente à entrada no terminal de Sete Rios, em Lisboa.

"Estamos a parar na Gare do Oriente desde 2017, mas desde esse ano, já pedimos muitas vezes aos gestores do terminal de Sete Rios acerca da possibilidade de parar lá, como outros operadores de expressos estão a fazer. E nunca obtivemos uma resposta da parte deles", lamentou.

Pablo Pastega disse mesmo que a Câmara de Lisboa já deu 'luz verde' a esta operação, mas que a transportadora continua sem resposta do terminal.

Segundo a Flixbus, a nível internacional, houve um aumento da procura nas ligações a Madrid, Sevilha, Vigo e Santiago de Compostela, sendo que as ligações do Porto e Lisboa a Paris "registam também um aumento significativo, pelo que foram reforçadas para esta época festiva".

Nas viagens domésticas e internacionais o aumento global da oferta é de 30%, destacou a empresa.

A Flixbus tem 53 destinos na operação doméstica em Portugal e 107 internacionais a partir do país.

Segundo a empresa, no primeiro semestre deste ano, globalmente, o grupo transportou mais de 36 milhões de passageiros, com a Flixbus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koç, o que equivale a um aumento de 53% em relação a 2022.

Já a receita total do grupo atingiu 860 milhões de euros, mais 54% do que no primeiro semestre de 2022.