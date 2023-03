Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República usou a conta do Twitter para reagir à morte de Rui Nabeiro. "Rui Nabeiro distinguiu-se pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão. Foi um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores. Permanecerá na memória de todos", disse no Twitter.O primeiro-ministro António Costa disse que "o legado do Comendador Rui Nabeiro ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país. O seu percurso foi inspirador, pela força, energia e sempre o sonho de fazer acontecer".