Foliões afastam chuva com alegria. Vejas as imagens

O mau tempo trocou as voltas aos foliões e acabou por estragar alguns cortejos de Carnaval previstos para este domingo, de norte a sul do País.Em Loulé, Figueira da Foz, Sesimbra, Mealhada e Elvas os desfiles acabaram por ser cancelados. Ainda assim, houve quem não resistisse a sair à rua para fazer a festa. Em Loures, a chuva deu tréguas durante a tarde, permitindo apreciar o corso com mais de 2500 figurantes e 15 carros alegóricos.Na Nazaré, onde as festividades estiveram para ser canceladas, os foliões invadiram a marginal e juntaram-se aos mais de mil participantes de um desfile repleto de cor. Na assistência, o surfista norte-americano de ondas gigantes Garrett McNamara não passou despercebido, acompanhado pela família.Em Sines dançou-se o samba e em Torres Vedras milhares de foliões mascarados, entre os quais as habituais matrafonas, celebraram o 101.º aniversário do Carnaval mais português do País.A animação continua esta segunda e terça-feira.