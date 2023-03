Formação de médicos da Católica no Amadora-Sintra

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e a Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa vão unir-se na formação de futuros médicos. Para o cumprimento deste objetivo, um protocolo foi formalizado esta sexta-feira, nas instalações do hospital. As duas Instituições comprometem-se à realização de ensino prático, tutorial e estágios clínicos curriculares aos estudantes do curso de Medicina.

O Amadora-Sintra tem já uma experiência no ensino universitário na área da Medicina. O hospital colabora a este nível com diversas Instituições de Ensino Superior, designadamente, com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com a Nova Medical School/ Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, e com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Esta unidade hospitalar é também uma das Entidades afiliadas do Centro Académico de Medicina de Lisboa.

Ao abrigo destes protocolos, o Fernando Fonseca proporcionou 471 e 562 estágios médicos em 2021 e 2022, respetivamente. O Amadora-Sintra contribui, assim, para a formação das futuras gerações de médicos.

A formalização da colaboração contou com a presença da Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Gil, do representante da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, Francisco Goiana da Silva, da presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, e do presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta.