Fotografias ousadas, massagens e danças sensuais: Saiba como apimentar a relação

Fazer uma produção fotográfica caseira é uma das grandes tendências, entre casais, para apimentar a relação, sobretudo se as imagens forem captadas num estilo mais ousado.



"Há muitos casais que recorrem aos nus artísticos, mas não é preciso tanto. Aliás, pelos relatos que tenho, as fotografias não explícitas, mais eróticas, até conseguem ser mais excitantes", explica ao Correio da Manhã o sexólogo Fernando Mesquita.

Segundo o especialista, uma das principais preocupações do par, nesta tendência, é a possibilidade de as fotografias, quando captadas com um telemóvel ou equipamento semelhante, se tornarem públicas.



"Os dispositivos móveis são cada vez mais usados para tirar fotos e é por isso natural que os casais se preocupem com a privacidade, mas no fundo nem é um problema. Ao invés dos telemóveis, podem recorrer a máquinas fotográficas instantâneas: não fica qualquer registo daquilo que foi captado e o par pode ver logo o resultado, o que pode ser uma experiência excitante", recomenda Fernando Mesquita.

As fotografias ousadas já eram recomendadas, há anos, nas consultas de casais. A tendência conquistou terreno durante o confinamento.



"As fotos ousadas são maravilhosas e podem conter fantasias: interpretar personagens, usar roupa interior sensual ou até mesmo brinquedos sexuais. A imaginação não tem limites", acrescenta o especialista.



Gravação de danças e ‘strip’

A maioria dos casais mostra-se desconfiado e com reservas em relação à gravação, em vídeo, da relação sexual - uma tendência mundial.



Os especialistas recomendam, por isso, que comece por pequenos passos, como gravar uma dança ou um striptease.



Fernando Mesquita, terapeuta sexual e sexólogo

"Manter a chama acesa"

CM – Procurar formas de apimentar a relação é sinal de que há insatisfação?

Fernando Mesquita – Não, embora seja verdade que a satisfação sexual tende a diminuir à medida que a relação avança (porque há uma certa monotonia que é normal). Procurar como apimentar a relação mostra que não há comodismo e isso é bom, sobretudo se o casal comunicar.



– É possível apimentar a relação sem sexo?

– A ideia é apimentar antes para que depois a experiências seja melhor. Há muitos casais que partilham mensagens eróticas ao longo do dia, por exemplo, para manter acesa a chama.



– As massagens ainda são uma tendência?

– Sim e cada vez há mais inovação. Massagens só com os mamilos no corpo do parceiro, sem tocar com as mãos, e de olhos vendados, por exemplo.