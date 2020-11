As imagens captadas no paredão de São João do Estoril, em Cascais, na manhã deste sábado, não enganam. Com o recolher obrigatório marcado para as 13h00, muitos foram os que decidiram ir passear à beira mar.Várias pessoas não usavam máscara enquanto passeavam e o distanciamento físico também não foi respeitado.