A Semana Académica de Lisboa foi cancelada devido à fraca adesão do público, informou esta terça-feira a organização do evento.



"Na base desta decisão está a adesão do público verificada no último fim de semana e também a que estava prevista para os últimos dias do evento", lê-se no Instagram da Semana Académica de Lisboa.



O festival, que reúne dezenas de artistas, assegura que os bilhetes comprados para os próximos dias (28,29 e 30) permanecem válidos para o próximo ano, em maio de 2024.





A malta que faz a

semana

Académica

de

Lisboa

não aprende", diz uma utilizadora. "Passei por aqui para dizer que a semana académica de Lisboa é uma vergonha", escreve Carolina.



"Mais uma Semana Académica de Lisboa cancelada, e mais um ano em que ninguém apura responsabilidades (criminais, diria) sobre a gestão financeira da AAL, que só tem servido nos últimos anos para enterrar dinheiro e ser trampolim político", comenta José Justo na rede social X.



Os três dias cancelados correspondem aos últimos do evento, que teve os primeiros concertos a 22 e 23 deste mês, antes da organização tomar esta decisão.Para os próximos dias estavam agendadas atuações de artistas como Quim Barreiros, Toy, Calema, Anselmo Ralph e D'ZRT.Na rede social X (anterior Twitter) os estudantes mostram-se descontentes com a organização. "