"Nos últimos sínodos aumentou o número de mulheres a participar como peritas ou auditoras, mas com a nomeação da irmã Nathalie Becquart e da sua possibilidade de participar com direito de voto, foi aberta uma porta". Foi desta forma que Mario Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, comentou a nomeação, este sábado, pelo Papa Francisco, de uma freira para o cargo de subsecretária deste órgão consultivo permanente.









É a primeira vez que uma mulher ocupa esta importante posição, um sinal que o Papa quer dar para uma maior participação de mulheres na vida da Igreja. Para além disso, no próximo Sínodo haverá, pela primeira vez na História da Igreja, um voto feminino no Colégio Episcopal da Igreja Católica.

A religiosa, de 51 anos, é natural de Fontainebleau, em França, e já era, desde 2019, consultora na Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos. O outro subsecretário será o padre espanhol Luis Marín de San Martín.





Nathalie Becquart é a décima mulher que o Papa Francisco nomeia para posições importantes na Igreja. Depois de Francesca Di Giovanni ter sido nomeada para o cargo de subsecretária da Secção de Relações com os Estados, duas italianas assumiram funções na Biblioteca Apostólica e seis, duas espanholas, duas alemãs e duas britânicas, integram o Conselho Económico do Vaticano.