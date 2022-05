As maçãs e as peras cultivadas em Portugal estão entre os frutos com mais pesticidas perigosos na Europa, que estão relacionados com cancro e outras doenças graves. A conclusão é da rede de organizações não governamentais ‘Pesticide Action Network’.Segundo o estudo, as maçãs e peras portuguesas estão no segundo lugar do ranking da maior proporção de fruta contaminada em 2019. O estudo contradiz a Comissão Europeia, que alega que os agricultores estão a utilizar menos pesticidas. Em resposta, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, diz que o estudo tem questões “muito estranhas” e garantiu que Portugal tem segurança alimentar “de excelência”.