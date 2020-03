Funcionária de hotel onde esteve Luis Sepúlveda internada no Porto com suspeita de coronavírus

O quadro clínico do escritor chileno, infetado com o vírus que já matou mais de três mil pessoas em todo o Mundo, está atualmente "estável dentro da gravidade" da doença.



Luis Sepúlveda encontra-se em isolamento para realizar tratamentos.





Há um novo caso suspeito de coronavírus em Portugal. Trata-se de uma funcionária de um hotel da Póvoa do Varzim, onde o escritor chileno Luis Sepúlveda esteve hospedado, durante o festival "Correntes d'Escrita".Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher está internada no Hospital de Santo António no Porto e aguarda o resultado dos exames.Este internamento da funcionária da unidade hoteleira ainda não foi confirmada pela entidade. De acordo com um comunicado oficial do hotel em questão, Axis Vermar, "no momento atual, não existe qualquer motivo para "alarme" dada a, realizado na Póvoa de Varzim, entre os dias 15 e 23 de fevereiro", evento em que participou o escritor.Recorde-se que o escritor Luis Sepúlveda está infetado com o novo Covid-19. O caso foi confirmado no passado sábado.Em atualização