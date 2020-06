Funcionária judicial infetada com coronavírus na Amadora

Uma funcionária judicial do Tribunal da Amadora testou positivo para a Covid-19. O caso de infeção surge numa altura em que são retomadas as diligências judiciais presenciais nos tribunais.O delegado de saúde de Lisboa e Vale do Tejo deslocou-se esta terça-feira ao tribunal para avaliar a situação. Estarão em curso operações de limpeza e desinfeção das instalações do tribunal."O caso foi detetado na passada sexta-feira. A funcionária está em casa e encontra-se bem Não apresentou sintomas graves", afirmou aoFernando Jorge, do Sindicato dos Funcionários Judiciais.O caso foi sinalizado pela administração da Comarca de Lisboa-Oeste, que ativou os procedimentos previstos, designadamente a comunicação à Direção-Geral da Saúde.Os restantes funcionários do tribunal pretendem que todos sejam testados para prevenir a propagação da infeção.O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, alerta para a necessidade de todos os trabalhadores - funcionários judiciais, procuradores e juízes - serem testados, para evitar um surto.O concelho da Amadora é um dos que regista mais casos confirmados da doença: 890.Há duas semanas, um funcionário judicial do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa também testou positivo para o novo coronavírus.