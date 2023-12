Funcionários do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas obrigados a trabalhar a quilómetros de casa

O aviso chegou no dia 6 deste mês, via email, a informar que a partir de dia 1 de janeiro, alguns funcionários do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) iriam começar a trabalhar para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento



Regionais (CCDR). O problema é que esta alteração pode levar a que dezenas de pessoas tenham de trabalhar longe de casa, nomeadamente “a 100 km de distância”, como conta Alexandre Carvalho, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil.









Ver comentários