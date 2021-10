Garantia para a infância e aumento do abono devem chegar a quase 600 mil crianças

Cerca de 600 mil crianças deverão ser beneficiadas com o aumento do abono nas famílias dos 1.º e 2.º escalões de rendimentos e a nova prestação social Garantia para a Infância, anunciou hoje a ministra do Trabalho.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esteve hoje a apresentar a proposta de Orçamento do Estado para 2022 da área da Segurança Social, onde apresentou a Garantia para a Infância como uma nova prestação social de combate à pobreza extrema entre crianças e jovens e defendeu como uma "medida emblemática".

Segundo Ana Mendes Godinho, a Garantia para a Infância deverá chegar a 123 mil crianças, com idade até aos 17 anos, inclusive, que, segundo dados do Eurostat "ao dia de hoje", vivem em Portugal em situação de pobreza extrema.