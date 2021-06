GAVI pede dois mil milhões de euros para partilha de vacinas Covid

O presidente da Aliança Global das Vacinas (GAVI), Durão Barroso, pediu esta quarta-feira contributos de dois mil milhões de dólares para o mecanismo de partilha de vacinas da covid-19, salientando que é "urgente chegar a mais pessoas e mais depressa".

Falando na abertura de uma cimeira virtual co-organizada com o governo do Japão, José Manuel Durão Barroso afirmou que são precisos "urgentemente mais dois mil milhões de dólares para cobrir o financiamento necessário para acelerar o acesso a 1,8 mil milhões de doses de vacina para as pessoas em países de rendimentos mais baixos".

Durão Barroso considerou que, além do financiamento, a partilha de doses em excesso pelos países de rendimentos mais altos será uma forma de "acabar globalmente com a fase mais aguda da pandemia no princípio do próximo ano".