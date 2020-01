Generali nomeia Pedro Carvalho como presidente executivo das seguradoras do grupo em Portugal

A Generali anunciou esta quarta-feira que nomeou Pedro Carvalho como presidente executivo das companhias seguradoras do grupo em Portugal, Generali Vida, Generali Seguros e Seguradoras Unidas, que acaba de adquirir.

O gestor era já administrador da companhia Seguradoras Unidas e conta com uma carreira ligada ao setor.

A Generali anunciou hoje que completou a compra de 100% da companhia Seguradoras Unidas e da prestadora de serviços de saúde AdvanceCare, um negócio no valor estimado de 600 milhões de euros.



Numa nota enviada aos trabalhadores da Seguradoras Unidas e Advance Care, a que a agência Lusa teve acesso, o presidente executivo internacional da Generali, Jaime Anchústegui, diz que, com a perspetiva "de um maior nível de integração e de uma gestão eficiente da Generali Portugal e da Seguradoras Unidas", serão introduzidas algumas mudanças importantes no modelo de governo, sendo que "a mais notória é a nomeação de Pedro Carvalho como presidente executivo das duas entidades".



O Comité de Gestão Executivo será composto pelos seguintes membros: Rogério Dias (Chief Distribution Officer), José Nogueira (Chief Operating Officer), Stefano Flori (Chief Financial Officer) e João Barata (Chief Insurance Officer).



"Em paralelo com o início da construção desta nossa nova casa comum, iremos também envolver os nossos agentes, corretores, parceiros e clientes para em conjunto definirmos aquele que será o nosso caminho", refere o gestor.



A Trieste - Generali anunciou hoje que finalizou a aquisição em Portugal de 100% da companhia Seguradoras Unidas e da prestadora de serviços de saúde AdvanceCare à Calm Eagle Holding S.à r.l. e Calm Eagle Parent Holdings II S.à r.l., entidades detidas maioritariamente por fundos de investimento geridos por subsidiárias da Apollo Global Management, Inc.



De acordo com a seguradora italiana presente em Portugal desde 1942, a Generali recebeu as aprovações requeridas de todas as entidades reguladoras e autoridades da concorrência e, em consequência, completou a transação anunciada em 18 de julho de 2019.



A Generali está presente em 50 países no mundo, com uma receita total de prémios de mais de 66 mil milhões de euros em 2018, com perto de 71 mil colaboradores, servindo 61 milhões de clientes.



O grupo reivindica uma posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina.



A agência de informação financeira Bloomberg estima que o negócio tenha sido concretizado por cerca de 600 milhões de euros, mas as partes envolvidas não divulgaram o montante.



Segundo a mesma fonte, a Generali vai pagar ao fundo norte-americano 510 milhões de euros pela Seguradoras Unidas e 90 milhões pela AdvanceCare.



A Seguradoras Unidas é a companhia de seguros em Portugal que detém as marcas Tranquilidade, Açoreana e LOGO, tendo 15,5% da quota de mercado não-vida e 1,5 milhões de clientes.



Por seu lado, a AdvanceCare é um sistema integrado de saúde presente no mercado desde 1998, tendo um milhão de clientes sob sua gestão.



A seguradora Tranquilidade pertencia ao Grupo Espírito Santo (GES) e passou na resolução do Banco Espírito Santo (BES) para o Novo Banco - a instituição de transição resultante da resolução do BES --, tendo sido comprada pelo fundo de investimento Apollo em janeiro de 2015, num negócio em torno de 215 milhões de euros, dos quais 50 milhões de euros em dinheiro e mais de 150 milhões de euros para reforçar os capitais da instituição, segundo notícias da altura.



Já em 2016, a Apollo ficou com a Açoreana, seguradora do Banif antes da resolução do banco, e formou o grupo Seguradoras Unidas (que junta Tranquilidade e Açoreana).



Em 2017, o grupo fez um programa de reestruturação com a saída por acordo de trabalhadores, ficando com cerca 1.000 funcionários.