A GNR de Paio Pires encerrou, ao final do dia desta quarta-feira, um ginásio que se encontrava a funcionar. No interior do espaço estavam seis pessoas, entre funcionários e clientes, com idades entre os 23 e os 29, a usufruir dos serviços do ginásio.



Foram elaborados autos de contraordenação.

Ver comentários