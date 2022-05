GNR vai ter 1 600 novos guardas este ano

O ministro da Administração Interna anunciou esta terça-feira que vão ser admitidos este ano na Guarda Nacional Republicana 1.600 novos militares, considerando que o rejuvenescimento das forças de segurança é a via para os "elevados níveis de prontidão" nas polícias.

"Uma ação governativa que também não esquece o rejuvenescimento do capital humano das nossas forças de segurança, na medida em que somente por esta via será possível que estas mantenham elevados níveis de prontidão", disse José Luís Carneiro, na cerimónia militar comemorativa do 111.º aniversário da GNR, que decorreu em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa.

Nesse sentido, o ministro afirmou que o "esforço de rejuvenescimento" das forças de segurança vai permitir receber mais de 1600 guardas durante este ano, "depois dos mais de 3.100 já recrutados e formados desde o ano de 2015".