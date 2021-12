Um golfinho bebé com cerca de 1,5 metros de comprimento foi encontrado morto, esta segunda-feira de manhã, numa praia de Matosinhos.



O alerta foi dado pelas 10h25 e para o local foram encaminhados os bombeiros voluntários de Matosinhos-Leça e a Polícia Marítima de Leixões.



De acordo com fonte desta força policial, o corpo encontrava-se já em estado de decomposição e vai ser transportado para uma estação de tratamento de resíduos.



No local estiveram 7 operacionais apoiados por 3 viaturas.