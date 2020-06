Ver esta publicação no Instagram Golfinhos no Tejo Uma publicação partilhada por BMW SAILING ACADEMY (@bmwsailingacademy) a 14 de Jun, 2020 às 5:59 PDT

Ver golfinhos no Tejo é sempre um momento que delicia qualquer um. A empresa Terra Incógnita captou o momento em que vários golfinhos visitam Lisboa, mesmo junto à Ponte 25 de Abril.A pandemia do coronavírus diminuiu a poluição e permitiu que os animais surpreendessem os humanos mais do que nunca.Recorde-se que em Veneza , por exemplo, as águas dos canais ficaram cristalinas e foi possível ver peixes e alforrecas.