Espetáculos e eventos com lotação aumentada. Restaurantes também vão ter alívio nas restrições

Ao minuto Atualizado a 20 de ago de 2021 | 16:15

16:02 | 20/08 Teletrabalho "quando for possível" e campanhas eleitorais salvaguardadas O teletrabalho deve manter-se sempre que "possível", sublinha Mariana Vieira da Silva.



Relativamente às campanhas eleitorais, a ministra refere que estão protegidas e vão seguir as regras e orientações da DGS.

15:51 | 20/08 Medidas em vigor a partir de segunda-feira - Aumenta a lotação nas lojas e restaurantes. Nos restaurantes, pastelarias e cafés poderão estar oito pessoas por mesa (interior) e 15 por mesa no exterior). Os horários mantêm-se. Nas lojas passam a ser permitidas cinco pessoas por metro quadrado;



- Eventos desportivos corporativos: 100 adeptos em ambiente aberto e 500 em fechado, com apresentação de certificado digital;



- 75% lotação em casamentos e batizados e espectáculos culturais;



- Os serviços públicos sem marcação prévia estarão apenas disponíveis a partir de 1 de setembro;



- Os transportes públicos deixam de ter limitação da sua capicadade de lotação e passa a ser permitida a utilização dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica;

15:51 | 20/08 Utilização de máscara deve manter-se Mariana Vieira da Silva referiu que a utilização de máscara deve manter-se e cabe a cada pessoa evitar situações de risco como ajuntamentos.



A decisão da manutenção da máscara deverá agora ser discutida na Assembleia da República.

15:46 | 20/08 Horários mantêm-se em restaurantes e lojas Os horários de lojas e restaurantes vão manter-se iguais aos da última fase de desconfinamento.

15:45 | 20/08 Fim do Estado de Calamidade Mariana Vieira da Silva anunciou esta sexta-feira o fim do Estado de Calamidade. O país passa a estar em estado de contingência.

