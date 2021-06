Saiba quais os concelhos em alerta, os que não avançam e as novas medidas para o desconfinamento

Recorde que o executivo reuniu, em Conselho de Ministros, para discutir um novo pacote de medidas no âmbito do plano ‘Controlar a Pandemia’. As medidas devem manter-se até 27 de junho.





O Governo apresentou esta quarta-feira novas medidas para combater a pandemia.A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, avançou que País tem "uma evolução no índice de incidência de 70,6 no Continente" e que o rt está fixado no 1.6 em Portugal Continental."Situação de Lisboa é preocupante", disse Vieira da Silva relativamente à crescente subida de casos na Região de Lisboa e Vale do Tejo, confirmando que não está a ser fácil controlar o crescente número de casos, principalmente nas camadas mais jovens da população."Estamos em momento de crescimento e isso significa que temos que cumprir as medidas definidas. Os números que temos em Lisboa não permitem ajuntamentos ou festas", rematou.A ministra avançou ainda que o certificado digital estará em vigor em Portugal a partir do dia 1 de julho.Braga; Lisboa; Odemira e Vale de Cambra. Estes concelhos ficam com as regras do dia 1 de maio, isto é, mantêm as regras delimitadas até ao momento. Também nestes concelhos, pode manter-se o teletrabalho.Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé , Paredes de Coura, Santarém, Sesimbra, Sintra e Sertã.para todos os concelhos (exceto os 4 acima mencionados)O funcionamento da restauração prolonga-se até às 01h00 com a última hora de admissão às 00h00.Os serviços públicos podem ser acedidos sem marcação prévia, com exceção das lojas do cidadão.Os eventos familiares mantêm-se nos 50%.Os transportes em que é possível ir de pé, a lotação máxima é de dois terços.Passa a ser necessário testar empresas com mais de 150 trabalhadores que partilhem o mesmo espaço de trabalho."Temos à nossa disposição vários testes. O desejável é que sempre que haja ajuntamentos, façamos testes", disse Mariana Vieira da Silva.O participante de cada evento é que terá responsabilidade sobre o seu próprio teste.De acordo com a ministra, o que está previsto é que ninguém possa aceder a esses eventos sem teste e que, por isso, a fiscalização seja feita pelas autoridades.