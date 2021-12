Governo aperta medidas: Conselho de Ministros fecha discotecas e antecipa confinamento

O Governo convocou para esta terça-feira um Conselho de Ministros extraordinário para a adoção de medidas de combate e prevenção da pandemia de Covid-19. É dado como certo o fecho das discotecas na Passagem de Ano, o mesmo devendo suceder em relação aos bares. Outro dos assuntos centrais é a antecipação da semana de contenção, inicialmente prevista para 2 a 9 de janeiro. Ou seja, deverá começar na próxima segunda-feira, dia 27. Em cima da mesa vai estar, também, a fixação de lotação nos espaços comerciais, bem como o teletrabalho obrigatório, que poderá começar mais cedo. Volta a discutir-se a obrigatoriedade de uso de máscara na rua.





“Esta antecipação resulta do facto de propostas recebidas pelo grupo de epidemiologistas que têm apoiado o Executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação”, declarou a mesma fonte do Executivo.

A incidência de infeções com o vírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar a nível nacional. De acordo com o boletim sobre a pandemia em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em termos nacionais, a taxa de incidência passou, desde sexta-feira, de 525,5 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 558,5.





Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento de 531,2 casos por 100 mil habitantes para 562,3. O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – não registou alterações entre sexta-feira e esta segunda-feira (1,07) a nível nacional, enquanto no continente passou de 1,07 para 1,06. De acordo com o boletim da DGS que dá conta de 2752 casos diários, ontem foi a pior segunda-feira desde 1 de fevereiro, dia em que se reportaram 5805 contágios em 24 horas. O número de casos ativos, que se encontra nos 73 700, também é o mais alto desde 26 de fevereiro, em que se registavam 72 037.Pessoas com vacinação completa contra a Covid-19 que coabitem com um caso confirmado de infeção são consideradas contacto de alto risco e têm de cumprir isolamento profilático, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizada ontem.Na anterior versão, só era considerado contacto de alto risco a pessoa vacinada com duas doses que vivesse com a pessoa infetada “em contexto de elevada proximidade (no mesmo quarto)”. Na nova redação, basta residir na mesma casa. São também contactos de alto risco pessoas cujo contacto com caso confirmado tenha ocorrido no contexto de um surto em lares ou outras respostas para idosos, em instituições de acolhimento de crianças em risco, prisões e centros para migrantes e refugiados. O isolamento dos doentes sintomáticos com doença ligeira ou moderada termina 10 dias após início dos sintomas, desde que não estejam a utilizar antipiréticos e apresentem uma “melhoria significativa dos sintomas durante três dias consecutivos”.