Fecho de discotecas na Passagem de Ano e semana de contenção antecipada: As novas medidas que vão ser anunciadas

Na sequência da antecipação da reunião do Conselho de Ministros para esta terça-feira, sabe o CM que vão ser anunciadas novas medidas para travar o avanço da pandemia de Covid-19 em Portugal. O anúncio das novas regras será feito pelo Governo, após o encontro desta terça-feira (que estava previsto decorrer apenas na quinta).Segundo sabe o CM uma das medidas tidas como garantida é o encerramento de discotecas já na Passagem de Ano. Está ainda em cima da mesa o encerramento dos bares no mesmo dia, assim como a ideia de antecipar a semana de contenção para logo depois do Natal.Em hipótese não estão, para já, medidas como um novo confinamento ou a limitação de circulação. Estão ainda a ser equacionadas medidas como a antecipação do teletrabalho obrigatório, restrições relativas à lotação em bares e discotecas e o alargamento das situações em que será necessária testagem obrigatória.

A antecipação resulta do facto de propostas recebidas pelo grupo de epidemiologistas que têm apoiado o Executivo.