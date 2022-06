Governo avança com aeroporto complementar no Montijo e outro em Alcochete para substituir o de Lisboa

O Governo pretende construir um aeroporto complementar no Montijo para substituir o Aeroporto Humberto Delgado, na Portela.



O objetivo é avançar para a construção imediata de um aeroporto no Montijo, com apenas uma pista e depois iniciar a construção de um novo aeroporto, em Alcochete, para estar em atividade no final de 2026.



Pedro Nuno Santos já sinalizou que é preciso tomar medidas a curto prazo. A partir do próximo ano, o Aeroporto de Lisboa poderá ter de começar a recusar voos.



Segundo o Ministério das Infraestruturas, esta solução aparece para responder ao aumento da procura em Lisboa, complementar ao aeroporto Humberto Delgado.