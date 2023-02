O Ministério da Educação (ME) cedeu esta quinta-feira em várias matérias nas negociações com os professores, mas voltou a não apresentar propostas para recuperar o tempo de serviço, tendo os sindicatos garantido que vão prosseguir as greves e protestos. “O ME está a disparar ao lado do que é essencial”, afirmou André Pestana, do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP), apelando ao prosseguimento da luta dos docentes.









Ver comentários