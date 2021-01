Governo começa a pagar apoio extraordinário de 3 milhões de euros a bombeiros devido à Covid-19

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil transfere este mês a primeira tranche dos três milhões de euros de apoio extraordinário destinado a ajudar os bombeiros, no contexto da pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

O apoio extraordinário tem como destino as associações humanitárias de bombeiros voluntários, para ajudar as corporações a enfrentar as dificuldades financeiras criadas pela pandemia, afirma o Ministério da Administração Interna (MAI), em nota de imprensa.

A primeira tranche que será transferida este mês corresponde a 1,5 milhões de euros.