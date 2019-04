Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo cria três unidades de urgência básica de saúde em quatro anos

Em 2014 existiam 36 unidades de Serviço de Urgência Básica. Desde 2017 que são 39.

Por Francisca Genésio | 09:43

Em quatro anos, o Governo criou apenas três novas unidades de Serviço de Urgência Básica (SUB). Em 2014 o País contava com 36 SUB. Desde 2017 que conta com 39. Uma evolução que a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) considera "inconcebível", já que deixaram de existir, entre 2014 e 2018, sete unidades de Serviço de Atendimento Permanente (SAP).



"O objetivo é que deixassem de existir as unidades SAP para dar lugar às SUB que, no fundo, garantem um atendimento com mais recursos", explica ao CM o presidente da APMGF, Rui Nogueira, alertando que "há um claro desequilíbrio entre o Norte e o Sul do País".



Segundo os dados divulgados ao CM pela Administração Central do Sistema de Saúde, no ano passado existiam 15 SUB na zona Norte do País e 7 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Também no que diz respeito às unidades SAP, a região Norte sai a ganhar. No ano passado existiam 55 SAP no Norte, mais 10 do que em Lisboa e Vale do Tejo.



"Ainda que a região Norte tenha uma população equivalente à de Lisboa, esta está muito mais dispersa pela região. Não se compreende que tenha quase o dobro das SUB", frisa Rui Nogueira, alertando que "a falta de SUB justifica o excesso de procura das Urgências dos hospitais centrais de Lisboa".



Há 532 centros de saúde em Portugal

Em 2018, existiam no País 532 Unidades de Saúde Familiar (USF), mais 114 do que em 2014. "A evolução do número de Unidades de Saúde Familiar, nestes últimos anos, foi muito modesta.



São necessárias novas condições para a formação de novas unidades", considera Rui Nogueira. O presidente da APMGF reúne, no dia 8 de maio, com o Ministério da Saúde. O objetivo do encontro passa pela apresentação do ‘projeto Beta’, que tem como intuito a criação de mais centros de saúde no País.