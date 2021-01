Governo da Madeira aprova recolher obrigatório até 15 de janeiro devido à Covid-19

O Governo da Madeira oficializou esta segunda-feira as novas medidas de contenção da Covid-19, anunciadas domingo, que incluem a proibição de circular durante a noite em todo o território, a aplicar pelo menos até ao dia 15.

"Enquanto estiver em vigor o estado de emergência ou existirem concelhos em risco elevado, é proibida na Região Autónoma da Madeira a circulação na via pública, entre as 23h00 e as 05h00", refere em comunicado, após reunião extraordinária do Conselho do Governo, no Funchal.

O executivo, de coligação PSD/CDS-PP, esclarece que esta e outras medidas produzem efeitos a partir das 00h00 do dia 05 de janeiro de 2021 e vigoram até às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2021.