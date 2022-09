Governo decide não prolongar situação de alerta devido à Covid-19 em Portugal

O Governo decidiu "com toda a segurança" não renovar situação de alerta em Portugal em função do elevado nível de vacinação e da menor agressividades das estirpes de Sars-Cov-2 que estão neste momento em circulação."A incidência da doença e, sobretudo, o seu impacto na saúde das pessoas e no funcionamento do SNS tem-se mantido estável e controlado", refere Manuel Pizarro.A reversão do estado de alerta não significa que a pandemia tenha acabado e há cuidados que devem ser mantidos, reforça o ministro da Saúde.É importante, agora, dar prioridade à vacinação, principalmente das pessoas que estão em maior risco. "Quero agradecer aos portugueses pela adesão ao plano de vacinação que está agora em curso", acrescenta.Uso de máscara mantém-se obrigatório nos Centros de Saúde e lares.