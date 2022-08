Governo e Câmara de Lisboa chegam a acordo para financiamento das Jornadas Mundiais da Juventude

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendonça Mendes, e o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, chegaram esta quarta-feira a acordo relativamente à Jornada Mundial da Juventude. O evento religioso acontece em Portugal, entre um e seis de agosto do próximo ano, e contará com a presença do Papa Francisco.A informação é avançada pelo jornal Público, que adianta que o Governo vai assumir os encargos financeiros, bem como a realização de algumas tarefas, como a montagem de casas de banho, torres de iluminação e sistemas de som e multimédia, que tinham ficado atribuídas à Câmara de Lisboa, quando esta era ainda presidida por Fernando Medina. No entanto, o atual Presidente da autarquia, Carlos Moedas, disse que a Câmara não tinha disponibilidade financeira ou capacidade para realizar as mesmas tarefas.Esta quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai realizar uma visita ao local onde o evento se vai realizar. A ministra Ana Catarina Mendonça Mendes, Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, e o presidente do Comité Organizador Local, o bispo Américo Aguiar, vão acompanhar Marcelo Rebelo de Sousa na visita.