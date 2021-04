No dia em que começa o terceiro período letivo e se retomam as atividades presenciais dos 2º e 3º ciclos do ensino Básico, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Direção-Geral da Educação (DGE) lançam um guia sobre lanches escolares saudáveis, que elenca os alimentos que devem fazer parte das lancheiras dos mais novos e aqueles que devem ser evitados.A bastonária da Ordem dos Nutricionistas ...