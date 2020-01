Governo recomenda que não se viaje para a China

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português desaconselhou ontem "viagens não essenciais" à China, devido aos "eventuais riscos para a saúde" provocados pelo novo coronavírus e também por causa das "limitações na circulação dentro do país". O Governo aconselha ainda os viajantes a registarem-se na aplicação Registo Viajante.

O presidente da Câmara de Wuhan, epicentro da epidemia, afirmou ontem que cerca de 5 milhões de habitantes deixaram a cidade antes das restrições serem impostas, restando agora 9 milhões. Em Portugal, não se confirmou a infeção de um homem de nacionalidade chinesa que foi hospitalizado no sábado, em Lisboa, depois de ter regressado de Wuhan.

O número de mortos subiu este domingo para 80, todos na China, havendo já mais de 2700 infetados. O Papa Francisco pediu no Vaticano uma oração por todos os afetados pelo vírus. Além da China, há casos confirmados na França, EUA, Canadá, Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia e Austrália. O ministro da Saúde Ma Xiaowei alertou que as pessoas podem estar infetadas sem terem sintomas e mesmo assim transmitirem a doença no período de incubação do vírus, que dura entre um a 14 dias.