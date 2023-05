O Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC) cedeu no braço de ferro iniciado em 2017 sobre a linha circular do metro de Lisboa e admitiu pela primeira vez que seja antes construída uma linha ‘em laço’, solução proposta em 2021 pelo então candidato à câmara, Carlos Moedas. O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, admitiu numa reunião com responsáveis autárquicos, o modelo ‘em laço’, tendo esta terça-feira reiterado essa possibilidade num comunicado.









Ver comentários