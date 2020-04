Governo vai discutir manutenção da cerca sanitária em Ovar. Salvador Malheiro propôs corredor de mercadorias

O presidente da câmara de Ovar, Salvador Malheiro, anunciou esta quinta-feira no Facebook que o Governo se prepara para decidir acerca da manutenção da cerca sanitária em Ovar.Salvador Malheiro assumiu que "apesar dos indícios positivos, a situação ainda não está controlada" no concelho.O presidente da câmara de Ovar diz ter defendido a permissão de um corredor de mercadorias para as indústrias que possibilite reduzir os prejuízos por continuarem fechadas. Salvador Malheiro diz ainda que defendeu na reunião com o Governo que os serviços de take-away possam trabalhar.