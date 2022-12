Graça Freitas vai deixar a liderança da DGS

A líder da Direção Geral da Saúde, Graça Freitas, já informou o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro que não pretende recondução de novo mandato que termina a 31 de dezembro.Ao que oapurou a está assegurada a permanência no cargo até à substituição de Graça Freitas. O Ministério da Saúde agradeceu a disponibilidade demonstrada pela diretora-geral "e todo o empenho e dedicação na liderança da Direção-Geral da Saúde ao longo dos últimos anos, de um modo especial na resposta à pandemia, a maior crise global de saúde pública do último século", lê-se em comunicado.A sucessão de Graça Freitas será "naturalmente efetuada dentro de um perfil que se enquadre no quadro das competências da DGS, onde sempre estiveram presentes as responsabilidades da Autoridade de Saúde Nacional na resposta a emergências sanitárias e de saúde pública", conclui o comunicado.