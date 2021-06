Grades, fitas e horário restrito: conheça as medidas da PSP para os Santos Populares em Lisboa

Já são conhecidas as medidas a ter em conta relativamente aos festejos dos Santos Populares em Lisboa tendo em conta a pandemia da Covid-19 que o País atravessa. As restrições vão ter início amanhã e decorrem até ao próximo domingo, dia 13 de junho.As medidas foram anunciadas no Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide, onde estiveram presentes Domingos Urbano Antunes, Superintendente da PSP; António Carlos da Silva, Delegado da Administração regional de Lisboa e Vale do Tejo e Paulo Brisos, Comissário da polícia municipal de Lisboa.- Restrições de acesso ao Bairro Alto a partir da Avenida 24 de Julho e do Cais do Sodré;- Restrições reforçadas nos Miradouros da cidade com grades e fitas;- Maior controlo entre as 23h00 e as 02h00;- Fiscalização na rua contra os ajuntamentos;- Fiscalização do comércio, nomeadamente no cumprimento do horário estabelecido;- Não são permitidos fogareiros na via pública;- Controlo de acesso na Madragoa e Alfama caso seja necessário;-Aconselhamento a não sair de casa;- Após fecho do comércio, só poderão entrar nos bairros lisboetas os moradores.António Carlos da Silva, Delegado da Administração regional de Lisboa e Vale do Tejo, lembrou que este é um momento difícil de aumento de casos de Covid-19 em toda a cidade. "Estamos a evitar que Lisboa chegue aos 240 casos para evitar que recue", afirmou.